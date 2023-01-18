Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер отказался от идеи о "нейтральном" статусе Украины. Об этом он заявил в своей речи на на форуме в Давосе, пишет "Новая газета. Европа".

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"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого уровня, идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла. В конце… она должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме НАТО их ни предоставила. Теперь вступление Украины в НАТО приемлемо", — сказал он (цитата по РБК).

Еще месяц назад Киссинджер написал статью для журнала The Spectator, в котором предложил "мирное урегулирование" войны в Украине. Он представил несколько вариантов, которые, по его мнению, могут быть успешными: например, проведение на захваченных Россией территориях референдумов под международным наблюдением, или возвращение к границам до 24 февраля.

Эту статью процитировали ТАСС, РИА Новости, "Известия", "Российская газета" и другие провластные российские СМИ. В Кремле обещали обязательно ознакомиться с публикацией Киссинджера.

"Талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда, особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, такой возможности не было", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Киссинджер занимал пост Госсекретаря США в 1973-1977-х годах. В 1973 также стал лауреатом Нобелевской премии за роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время остановило войну во Вьетнаме.

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