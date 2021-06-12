Кит заглотил и выплюнул американца. Тот жив и здоров

Ловец лобстеров из США рассказал, как сам чуть не стал частью пищевой цепи океана. Он попал в пасть кита, но, к счастью, животное его выплюнуло. Пострадавший отделался лишь подозрением на вывих колена.

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По словам 56-летнего Майкла Пакарда, в пятницу утром он, как обычно, вышел в море у побережья полуострова Кейп-Код в штате Массачусетс на своей лодке. Погода была теплая и безветренная, видимость хорошая. Но нырнув в воду с водолазным снаряжением, чтобы собрать со дна лобстеров, Пакард вскоре испытал сильный толчок и оказался в полной темноте.

"Я чувствовал, что я двигаюсь, и что мышцы кита сжимаются", - сказал Пакард в интервью местному изданию Cape Cod Times после выписки из больницы днем того же дня.

Ловец лобстеров рассказал, как изначально подумал, что находится в пасти акулы, "но потом пощупал вокруг и понял, что зубов нет". Это, однако, не принесло ему облегчения.

"О Боже! Я в пасти кита и он пытается меня проглотить. Ну все, сейчас я умру", - вспоминает свои мысли Пакард. В тот момент, по его словам, он подумал о своей жене и сыновьях 12 и 15 лет.

30-40 жутких секунд

Но почувствовав дискомфорт, кит затряс головой, всплыл на поверхность и выплюнул застрявшего у него в пасти человека. Пакард считает, что провел там около 30-40 жутких секунд.

"Я увидел свет, а он стал трясти головой из стороны в сторону, и вдруг я понял, что уже я снаружи", - описал свое избавление Пакард.

Коллега Пакарда, находившийся в лодке, помог ему забраться на борт и вызвал службы спасения. После недолгого обследования в больнице Пакарда выписали днем того же дня.

Горбатые киты могут достигать 15 м в длину и весить около 36 тонн. По данным Международного фонда дикой природы, сейчас их порядка 60 тысяч в мире.

Чтобы прокормиться, они широко открывают пасть и заглатывают рыбу, которая туда заплывает. Но чтобы с рыбой в пасть попал человек - это, судя по всему, редкая случайность, считает Джук Роббинс, местный специалист по китам, с которым поговорило издание Cape Cod Times.

"Судя по описанию произошедшего, это была ошибка или случайность со стороны кита", - сказала она, добавив, что горбатые киты не отличаются агрессивным поведением по отношению к людям.

Майкл Пакард занимается ловлей лобстеров у побережья полуострова Кейп-Код в США 40 лет, и несмотря на просьбы жены сменить профессию, пока не собирается этого делать.