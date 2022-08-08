Кита-белуху почти неделю спасают в реке под Парижем. Надежды все меньше

Французские спасатели почти неделю пытаются помочь белому полярному киту, застрявшему в реке Сена в 70 км от Парижа. Надежд на выживание заблудившейся белухи становится все меньше. Специалисты говорят, что само животное уже не выплывет в море, и можно только попробовать его туда перевезти.

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Четырехметровое млекопитающее, обычное живущее в северных морях, заметили в нетипичной для него теплой пресной воде Сены во вторник на прошлой неделе.

Кит выглядит изрядно исхудавшим и обессиленным. По словам специалистов, он не ел несколько недель, если не месяцев, и попытки покормить его пока были безуспешными.

Спасатели предлагали белухе замороженную селедку и живую форель в надежде, что животное наберется сил и сможет проплыть 160 км до Ла-Манша, а оттуда — в Арктику.

По данным французской обсерватории "Пелагис", изучающей морских животных, ближайшая к Сене популяция китов-белух находится в 3 тысячах километров от Франции, у берегов полярного архипелага Шпицберген к северу от Норвегии.

Но кит отказывался от еды, и в субботу ветеринары ввели ему инъекции различных витаминов, чтобы попытаться стимулировать аппетит.

Теперь спасатели говорят, что в теплой стоячей воде между воротами шлюза, где белуха сейчас находится, оставаться животному больше нельзя.

"Его необходимо переместить в ближайшие 24-48 часов. Эти условия для него вредны", — сказала глава французского отделения природоохранной организации Sea Shepherd Ламия Эссемлали.

По словам Эссемлали, специалисты уже не рассчитывают, что кит сам сможет вернуться в море.

"Мы все сомневаемся по поводу его возможностей самостоятельно доплыть до моря, — сказала эколог. — Даже если мы с помощью лодки попробуем проводить его, это будет крайне опасно, если вообще возможно".

В последние дни на коже кита появились мелкие пятна. По словам ученых, это может быть либо реакция на пресную воду, либо еще один признак того, что животное болеет и сильно ослабло из-за недоедания.

Полиция департамента Эр в Нормандии, которая руководит спасательной операцией, заявила в воскресенье, что если кит не наберется сил, чтобы самому выплыть в море, у спасателей остаются два варианта.

Первый — поднять животное из воды, поддерживать витаминами, выяснить причины болезни и в конечном счете перевезти в море, когда оно наберется сил. Второй вариант — дать киту мирно умереть.

По словам ученых, наблюдающих за китом, его поведение не совсем типично — он редко и на короткие промежутки поднимается на поверхность и издает мало звуков, что тоже является поводом для беспокойства о его здоровье.

Как полярный кит попал в Европу, ученые не знают, но тот факт, что он уплыл так далеко от своей естественной среды обитания, вызывает беспокойство.

Известно, что белухи время от времени перемещаются в южном направлении осенью, чтобы добыть еду, но оказаться так далеко от дома для них редкость.

При этом нынешний случай с китом в Сене не единичный. В мае в Нормандии погиб застрявший в Сене кит-косатка — он тоже был истощен, и попытки помочь ему выбраться в море провалились. Ученые потом выяснили, что он был серьезно болен.

В 2019 году мертвый кит был найден в Темзе недалеко от Лондона, а за несколько недель до этого умер горбатый кит, ранее замеченный в тех же водах.

Но в 2018 году в Темзе был замечен здоровый кит-белуха. На отрезке реки, протекающем через графство Кент, кит провел три месяца, питался самостоятельно и регулярно. Пользователи соцсетей прозвали его Бенни-белуха, а местные жители даже стали продавать туристам посвященные Бенни сувениры. Спустя три месяца местные власти сообщили, что Бенни, с большой вероятностью, благополучно уплыл домой.