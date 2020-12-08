Китай и Непал согласовали высоту Эвереста
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Китай и Непал объявили о согласованных между ними новейших данных о высоте горы Эверест, сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

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"Председатель страны Си Цзиньпин и президент Непала Бидхья Деви Бхандари обменялись письмами и вместе объявили о последней зафиксированной высоте Эвереста – 8 848,86 метра", - говорится в сообщении телевидения в Weibo.

Китай измерял высоту Эвереста дважды – в 1975 и в 2005 годах. В 1975 году высота горы составляла 8 848,13 метра. В 2005 китайские исследователи отдельно измерили пик Эвереста, который оказался 8 844,43 метра в высоту, и глубину снежного и ледяного покрова (3,5 метра). Непал считал, что рассчитывать высоту горы нужно вместе со снежной шапкой, и в 2010 году страны договорились использовать непальский принцип измерения.

После землетрясения в Непале в 2015 году геологи из некоммерческого консорциума геофизических исследований UNAVCO заявили, что высота Джомолунгмы (так называют Эверест в Непале) уменьшилась на 2,5 сантиметра.

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Интерфакс

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Интерфакс
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