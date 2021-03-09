Китай начал выдавать гражданам паспорта вакцинации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Китай запустил выдачу цифровых сертификатов вакцинации от COVID-19 тем своим гражданам, которые хотят выехать за границу, передает "Интерфакс".

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Ряд стран, в том числе Бахрейн, уже ввели в действие подобные документы на фоне начавшейся по всему миру вакцинации населения. Одна из целей инициативы — содействовать оживлению национальных экономик. ЕС ранее также согласился разработать "ковид-паспорта", на чем настаивали страны Южной Европы, доходы которых во многом зависят от сферы туризма.

С какими государствами о признании своих сертификатов договорился Пекин, пока не сообщается.

"В недалеком будущем китайская версия международного сертификата здоровья для туризма будет способствовать здоровому, безопасному и упорядоченному общению людей из разных стран и станет надежной гарантией для китайских граждан, путешествующих по миру", — говорится в сообщении МИД КНР в WeChat.

Сертификат показывает результаты тестов на нуклеиновую кислоту и антитела IgG, а также наличие или отсутствие прививки от коронавируса. Эту информацию может получить любое иностранное здравоохранительное ведомство, считав QR-код. При желании сертификат можно распечатать.

Похожие технологии в Китае уже применялись. Так, "коды здоровья" появились в стране еще в прошлом году, чтобы сдержать распространение коронавируса. QR-код, который можно было получить в электронном кошельке или приложении, использовался для пропуска на работу, в общественные места или в транспорт.

При этом Китай пока не объявлял о смягчении карантинных мер для въезжающих в страну людей, которые уже сделали прививки от коронавируса.

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NEWSRU.com

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NEWSRU.com

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МИД Коронавирус Вакцинация Китай
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