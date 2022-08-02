Китай начинает "серию операций" возле Тайваня

Армия Китая в ближайшее время начнет серию операций возле острова Тайвань. Об этом сказал представитель вооруженных сил КНР У Цянь, сообщает китайский телеканал CGTN во вторник, 2 августа.

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"Министерство обороны Китая находится в состоянии повышенной готовности и начнет серию целенаправленных военных операций в качестве контрмер, а также будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", — говорится в сообщении.

В свою очередь Восточное военное командование КНР заявило о начале учений вокруг Тайваня уже сегодня вечером.

Информация о планах военного командования КНР прозвучали на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Эта поездка вызвала жесткую критику со стороны официального Пекина.

В ответ Белый дом заявил, что визит Пелоси на Тайвань не является нарушением суверенитета Китая. В Вашингтоне не видят причин для эскалации с Китаем.