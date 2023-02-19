Китай не приемлет нажим США, затрагивающий отношения с Россией

Представитель МИД Китая прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтону известно о нелетальной поддержке Пекином российской войны против Украины, а если она перетечет в летальную, это негативно скажется на американо-китайских отношениях.

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"Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения", - так переводит ТАСС сообщение китайского МИД. В английском тексте сообщения на сайте ведомства эта фраза передана несколько иначе: "Мы никогда не приемлем, когда США указывают на нас пальцем и даже оказывают нажим, направленный на китайско-российские отношения".

Вместе с тем, в заявлении указывается: "Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества основываются на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон".

Этот рефрен о "неприсоединении" и "ненаправленности против третьих сторон" в китайских заявлениях снова появился в последние месяцы на фоне сообщений о том, что Пекин начал переосмысливать свое отношение к Путину. Тогда наблюдатели отмечали противоречие со словами о "дружбе, не имеющей границ" из заявления, которое Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали в начале февраля 2022 года за считанные недели до большой войны.

Главный китайский дипломат, глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И, сегодня встретился на Мюнхенской конференции по безопасности с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы не хотели бы видеть затягивание кризиса [в] Украине, увеличения его масштабов, намерены следовать одним путем с международным сообществом для предотвращения дальнейшего ухудшения обстановки и будем неуклонно бороться за мир", - говорится в коммюнике китайского МИД по этому поводу (цитата по ТАСС).