Китай неожиданно отменил визит Борелля
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Китай отменил запланированный на следующую неделю визит в Пекин верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом вечером во вторник, 4 июля, сообщил Брюссель.

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Боррель должен был отправиться в Китай, чтобы встретиться с министром иностранных дел Китая Цинь Ганем. Изначально визит планировался уже в апреле, но Боррель заболел тогда Covid-19 и визит пришлось отложить.

"К сожалению, наши китайские коллеги сообщили нам, что запланированные даты на следующей неделе уже невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы", — заявил официальный представитель ЕС Набила Масрали.

Визит был отменен после того, как лидеры ЕС на саммите в Брюсселе на прошлой неделе поддержали стратегию по снижению зависимости блока от Китая в отношении ключевых технологий.

ЕС заявил, что отношения будут зависеть от подхода Китая к войне на Украине, и призвал Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы "заставить Россию остановиться". Однако Брюссель настаивает на том, что не хочет дистанцироваться от Китая, даже несмотря на то, что ЕС ищет новые пути поставок основных материалов.

Страны ЕС с расходящимися экономическими и политическими интересами давно стремились выработать единую позицию в отношении Китая, и США призвали их занять более жесткую позицию.

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