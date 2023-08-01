Китай ограничил экспорт беспилотников

Власти КНР временно ограничили экспорт беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и оборудования для производства дронов, сообщает агентство Reuters.

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В частности, уточняет Associated Press, из Китая нельзя будет вывозить гражданские беспилотники большой дальности массой более 7 кг, которые способны находиться в воздухе более получаса, переносить объекты и сбрасывать их на землю.

Поставки можно будет осуществлять за рубеж только после получения специальной лицензии.

Министерство торговли Китая объяснило вступающие в силу 1 сентября ограничения "защитой национальной безопасности и интересов" страны, поскольку существует риск использования подобных дронов в военных целях.

На прошлой неделе издание Politico выпустило расследование, согласно которому компании из КНР поставляют в Россию многочисленные товары двойного назначения, в том числе беспилотники. Общий объем экспорта составляет десятки миллионов евро. Западные страны неоднократно призывали Пекин не оказывать прямую помощь армии РФ, угрожая в противном случае ввести санкции.

Китайские производители отрицают, что поставляют дроны российской армии для применения в ходе вторжения в Украину. Одновременно эти компании признают, что не могут контролировать использование своей, если ее приобрели через посредника.