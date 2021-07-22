Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму этапу расследования о Covid
Foto: Pixabay

Китай не будет следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану по второму этапу расследования о происхождении Covid-19. Об этом заявил замглавы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исинь, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения Covid-19.

Цзэн Исинь, комментируя планы ВОЗ посвятить второй этап расследования версии об утечке коронавируса из китайской лаборатории, обвинил организацию в "политическом позерстве", пишет Bloomberg. По словам замглавы NHC, действия ВОЗ демонстрируют "высокомерие по отношению к науке".

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rus.DELFI.lv

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