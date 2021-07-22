Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму этапу расследования о Covid

Китай не будет следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану по второму этапу расследования о происхождении Covid-19. Об этом заявил замглавы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исинь, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения Covid-19.

Цзэн Исинь, комментируя планы ВОЗ посвятить второй этап расследования версии об утечке коронавируса из китайской лаборатории, обвинил организацию в "политическом позерстве", пишет Bloomberg. По словам замглавы NHC, действия ВОЗ демонстрируют "высокомерие по отношению к науке".