Китай отправил к орбитальной станции корабль с тремя тайконавтами

Китай запустил космический корабль "Шэньчжоу-14" с тремя тайконавтами на борту к Национальной космической станции "Тяньгун" для выполнения шестимесячной миссии, сообщает агентство Xinhuaв воскресенье, 5 июня.

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На орбиту корабль вывела ракета-носитель Long March-2 F. По плану, тайконавты проведут на "Тяньгун" полгода. За это время они должны завершить ее строительство и при поддержке наземной команды подготовить присоединение к жилому модулю "Тяньхэ", отправленному в апреле, еще двух лабораторных модулей - "Вэньтян" и "Мэнтян". Их планируется запустить в июле и октябре соответственно.

Экипаж "Шэньчжоу-14" состоит из трех человек: командира Чэнь Дуна, а также Цай Цзючжэ и Лю Ян, которая в 2012 году стала первой китаянкой, совершившей полет в космос.

Космическая станция, строительство которой планируется завершить к концу 2022 года, станет "важной вехой в 30-летней космической программе Китая и ознаменует начало постоянного проживания китайцев в космосе", отмечает агентство Reuters. Она станет третьей в истории космонавтики многомодульной станцией после "Мира" и МКС.