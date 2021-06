Китай отправил трех астронавтов на собственную орбитальную станцию

В пустыне Гоби на северо-западе Китая в четверг, 17 июня, успешно прошел запуск ракеты типа Long March-2F Y12, которая доставит пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами на борту к строящейся орбитальной станции КНР под названием Tiangong ("Небесный дворец"). Корабль вышел на заданную орбиту, сообщила Китайская программа пилотируемых полетов. Это первая подобная миссия Китая.

В течение трех месяцев тайконавты будут вести работу по обустройству орбитальной станции и подготовке ее к полноценному вводу в эксплуатацию. Ожидается, что за это время экипаж, кроме прочего, проведет несколько выходов в открытый космос, а также произведет установку и техобслуживание оборудования с помощью руки-робота. До полного завершения строительства станции Китай планирует провести еще 11 подобных миссий в течение года.

