Китай отправит в Россию группу медиков для помощи в борьбе с коронавирусом

Группа китайских медицинских специалистов направляется в Россию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте МИД КНР.

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"Китайское правительство приняло решение о направлении в Россию группы медицинских специалистов для оказания помощи в противостоянии коронавирусу", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в субботу.

Он отметил, что группа сформирована Госкомитетом по здравоохранению КНР и Комитетом здравоохранения провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Она отправится в Россию в первой половине дня 11 апреля.

В минувший четверг 28 инфицированных коронавирусом граждан КНР были выявлены в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, все они въехали в Китай из РФ. Всего коронавирус был обнаружен у 155 человек, вернувшихся из России.

В России, по состоянию на пятницу, было выявлено 11 917 заразившихся коронавирусом, умерли 94 человека, 795 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших Covid-19 в Москве - 7 822 человек. На этом фоне мэр российской столицы объявил о введении на следующей неделе пропускного режима, а также о приостановке работы почти всех предприятий.

В Китае за минувшие сутки было выявлено 46 новых случаев заболевания Covid-19, 42 - у прибывших в страну из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР. В китайских больницах остаются 1 089 пациентов с коронавирусом. За все время эпидемии в Китае зарегистрировано 81 953 случая заболевания, умерли 3 339 человек, более 77 тыс. пациентов выздоровели.