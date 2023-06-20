Китай планирует открыть военный тренировочный центр на Кубе

Китай и Куба ведут переговоры об открытии совместного военного тренировочного центра на Кубе. Вашингтон обеспокоен, что это может привести к размещению китайских войск и проведению разведывательных операций всего в ста милях от побережья Флориды, сообщила во вторник, 20 июня, газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших сотрудников американской администрации.
По сведениям американской разведки, переговоры об открытии новой военной базы на северном побережье Кубы находятся на продвинутой стадии, но еще не завершены. Администрация президента США находится в контакте с кубинскими официальными лицами, пытаясь предотвратить заключение соглашения. При этом Белый дом пытается играть на предполагаемой обеспокоенности Кубы по поводу утраты суверенитета, отмечают источники WSJ. В Белом доме отказались от комментариев.
Как отмечает WSJ, нарастание обеспокоенности в Вашингтоне по поводу китайских амбиций в Карибском регионе и Латинской Америке происходит на фоне попыток Белого дома разрядить напряженность в отношениях с Пекином из-за торговых конфликтов и американской поддержки Тайваня, который Китай считает своей мятежной провинцией.
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, по всей видимости, позволил несколько разрядить ситуацию, но Блинкену так и не удалось договориться с Китаем о восстановлении коммуникаций между военными двух стран в целях избегания недоразумений.
Собеседники WSJ отметили, что сведения о запланированном открытии на Кубе китайского военного центра основываются на сверхсекретной американской разведывательной информации, которая, по их словам, убедительна, но фрагментарна. Только 8 июня издание сообщило, что Пекин и Гавана принципиально договорились об открытии нового центра прослушки на Кубе. Через два дня после этого Белый дом рассекретил разведданные, согласно которым китайские шпионские объекты существуют на Кубе как минимум с 2019 года.