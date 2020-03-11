Китай пообещал оказать Италии гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности страны оказать гуманитарную помощь Италии из-за распространения нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Соответствующее заявление И сделал во время переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, который поблагодарил Китай за поддержку.

"Эпидемия не имеет границ, является общим врагом всего человечества и требует единого ответа всего мирового сообщества", — подчеркнул Ван И.

Он также добавил, что Китай поставит Италии медицинские маски и необходимое медицинское оборудование, а также готов выслать группу экспертов для помощи в борьбе с эпидемией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.