Китай потребовал извинений за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Дании не оценило шутки про китайский флаг и потребовало от датской газеты Jyllands-Posten извинений.

Китай потребовал извинений от датской газеты Jyllands-Posten за оскорбление китайского народа в карикатуре о коронавирусе. Посольство КНР в Копенгагене назвало неприемлемым рисунок с измененным флагом страны. Однако главный редактор Jyllands-Posten Якоб Нюбро заявил во вторник, 28 января, что издание не станет за него извиняться.

Возмущение китайской стороны вызвал рисунок датского карикатуриста Нильса Бо Бойсена. Художник изобразил государственный флаг КНР, на котором пять желтых звезд были заменены на стилизованные изображения вируса 2019-nCoV. Издание опубликовало рисунок с подписью: "Карикатуристы о Китае: "фантастично" или "элегантно".

Посольство КНР требует извинений

Посольство Китая в Дании выступило с заявлением, в котором указало, что "в то время, как в Китае борются с редкой и чрезвычайной ситуацией, а международное сообщество выказывает поддержку стране, карикатура оскорбляет Китай и вместе с ним чувства народов страны". От издания потребовали официальных извинений за публикацию рисунка.

Главный редактор Jyllands-Posten Якоб Нюбро в ответе на это пояснил, что у сотрудников издания "и в мыслях не было" намерения высмеять ситуацию в Китае, где последствия распространения вируса привели более чем к сотне смертей, однако он не считает должным извиниться. "У нас не было намерения унизить или высмеять кого-либо, и мы не считаем, что рисунок это делает. Насколько я могу понять, у нас разные формы культурного восприятия", — отметил он.

По состоянию на 28 января заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено более чем у 4500 человек, а число скончавшихся от инфекции превысило 100 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин свыше 56 млн человек в 18 городах провинции Хубэй.

Кроме того, случаи заболевания подтверждены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии. Один случай зараженияподтвержден и в Германии.