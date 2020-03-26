Китай с 28 марта приостановит въезд иностранцев с действующими визами

МИД Китая в четверг объявил о введении временного запрета на въезд в страну иностранцам с действующими визами или с видом на жительство из-за распространения нового типа коронавируса в мире.

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"Ввиду быстрого распространения Covid-19 в мире Китай решил временно приостановить въезд в Китай для иностранцев, у которых есть визы или вид на жительство", - говорится в заявлении МИД КНР.

В нем отмечается, что эта мера вступает в силу с 00:00 28 марта.

"Приостановка - это временная мера, которую Китай вынужден принять в свете ситуации, связанной со вспышкой коронавируса, и опытом других стран", - отмечается в заявлении.

Эпидемия коронавируса началась в Китае, однако сейчас страна с инфекцией справилась: в КНР стало совсем мало "местных" случаев инфекции, в основном завозные (в частности, из Италии, Испании, США и Ирана). На прошлой неделе в Китае несколько дней подряд совсем не выявляли новых случаев заражения внутри страны, в то время как за счет въезжающих из-за границы число заболевших Covid-19 продолжало расти.

За все время эпидемии в Китае было зарегистрировано более 81 тысячи случаев заражения коронавирусом.