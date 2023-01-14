Китай сообщил о 60 тысячах смертей, связанных с Covid-19, за месяц

Пекин впервые после ослабления в декабре антикоронавирусных ограничений раскрыл данные о числе умерших от COVID-19 людей.

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Власти Китая сообщили, что с начала декабря в стране умерло почти 60 тыс. человек, у которых был коронавирус. Об этом пишет агентство AP в субботу, 14 января.

Национальная комиссия здравоохранения Китая утверждает, что с 8 декабря 5 503 человека умерли из-за дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19, и 54 435 человек умерли из-за других заболеваний, связанных с коронавирусом. Cредний возраст умерших составлял 80 лет, при этом 90 процентов из них были старше 65 лет, сообщили в ведомстве.

В отчете властей говорится, что эти "смерти, связанные с COVID", произошли в больницах, а значит в статистику могли не войти люди, умершие дома, отмечает AP.

Пекин: Пик заражений пройден



Это первые данные о значительном числе погибших, обнародованные Пекине с тех пор, как в начале декабря в стране были ослаблены антикоронавирусные ограничения. После этого Китай перестал публиковать данные о смертях и заражениях COVID-19 несмотря на всплеск заражений. До сегодняшнего объявления в Китае официально было зарегистрировано всего несколько десятков смертей, несмотря на свидетельства того, что больницы и крематории страны переполнены, напоминает AP.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и правительства некоторых стран просили Пекин раскрыть статистику после появившихся сообщений, что коронавирусом в стране могли заразиться сотни миллионов человек, пишет агентство.

Пик заражений, по-видимому, пройден, заявил представитель Национальной комиссии здравоохранения Цзяо Яхуэй. По его словам, ежедневное число людей, обращающихся в больницы, достигло 2,9 млн человек 23 декабря и снизилось до 477 тысяч на этой неделе. "Эти данные показывают, что пик чрезвычайной ситуации в стране пройден", — подчеркнул Цзяо Яхуэй.