Китай сообщил о первых смертях от ковида более чем за год
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Согласно официальным данным, два пациента скончались от коронавируса в провинции Цзилинь. Независимые эксперты сомневаются в достоверности китайской официальной статистики.

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Китай впервые с января 2021 года сообщил о летальных исходах от ковида за пределами Гонконга. Двое инфицированных скончались от последствий коронавирусной инфекции в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению в субботу, 19 марта. Независимые эксперты сомневаются в достоверности официальной статистики Пекина. Согласно официальным данным, последняя смерть от ковида в Китае была 25 января 2021 года.

Несмотря на предполагаемое занижение статистики из-за цензуры, власти КНР в последнее время фиксируют максимальное количество заражений с конца первой волны коронавируса в провинции Ухань в начале 2020 года. Так, 18 марта в 16 регионах Китая без учета Гонконга было зарегистрировано 3870 случаев заражения.

Стратегия нулевой терпимости

В международном сравнении количество заражений в Китае остается весьма низким, однако правительство КНР проводит стратегию нулевой терпимости к ковиду, поэтому даже при небольших вспышках коронавируса власти незамедлительно вводят комендантский час, массовое тестирование, ограничения в работе транспорта и карантин.

В настоящее время миллионы китайцев живут в условиях тотального локдауна, в том числе в Шэньчжэне и некоторых районах Шанхая - двух крупнейших экономических центрах КНР. В Пекине также заблокировано несколько районов, на территории которых проживают тысячи людей.

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