Китай сообщил об отсутствии смертей от Covid-19 восьмой день подряд

В материковом Китае за сутки выявлено десять новых случаев Covid-19, шесть — "импортированы", ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом, не зафиксировано, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

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В последний раз китайские власти сообщали об умерших от коронавируса 15 апреля. Таким образом, в стране уже восьмой день не было смертей, связанных с Covid-19.

Накануне сообщалось о 30 выявленных новых случаях заражения при 23 ввезенных. Выявлено 27 случаев бессимптомного протекания болезни, один из них зарубежный.

С декабря от коронавируса в Китае умерли 4 632 человека, зарегистрировано 82 798 случаев заражения, из них 1 616 — у людей, прибывших из-за рубежа.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 959 человек, состояние 63 больных оценивается как тяжелое. Более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксированы пять новых случаев заражения, четыре — в Гонконге и один на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1504 случая заболевания: в Гонконге — 1033 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао — 45, на Тайване — 426 (шесть случаев смерти).