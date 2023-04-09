Китай в ходе учений провел репетицию ударов по "ключевым целям" на Тайване

В ходе продолжающихся второй день военных учений Китай имитировал точечные удары по ключевым целям на Тайване и в прилегающих к нему водах.

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Учения, которые Пекин назвал "строгим предупреждением" острову, стали ответом на визит президента Тайваня Цай Инвэнь в США на прошлой неделе.

После того как китайские вооруженные силы имитировали окружение острова, США призвали Китай проявлять сдержанность.

Тайваньские власти заявили, что в субботу вокруг острова пролетел по меньшей мере 71 китайский самолет.

Они также сообщили, что 45 военных самолетов либо пересекли срединную линию Тайваньского пролива - неофициальную разделительную линию между тайваньской и китайской территорией, - либо залетели в юго-западную часть опознавательной зоны ПВО Тайваня.

В море у острова были замечены девять китайских кораблей. Операция, названная Пекином "Совместный меч", продлится до понедельника.

В субботу представители оборонного ведомства Тайбэя заявили, что Пекин использовал визит президента Цай в США в качестве предлога для проведения военных учений, которые серьезно подрывают мир, стабильность и безопасность в регионе.

В первый день учений один из китайских кораблей произвел выстрел, проплывая вблизи острова Пинтан, ближайшей к Тайваню китайской территории.

Тайваньский Морской совет, управляющий береговой охраной, опубликовал видеозапись, на которой видно, как один из его кораблей следует за китайским военным кораблем, но не указал, где она сделана.

На видеозаписи слышно, как тайваньский моряк радирует китайскому кораблю: "Вы наносите серьезный ущерб региональному миру, стабильности и безопасности. Пожалуйста, немедленно развернитесь и уходите. Если вы продолжите движение, мы примем меры по выдворению".

На других кадрах видно, как тайваньский военный корабль "Ди Хуа" сопровождает корабль береговой охраны КНР. Офицер береговой охраны называет это "противостоянием" с китайским судном.

Китайские учения прекратились с заходом солнца в субботу, однако рано утром в воскресенье начались полеты китайских истребителей, заявили представители оборонного ведомства в Тайбэе.

Представители госдепартамента США призвали Китай не препятствовать визиту президента Цай в США и призвали к сдержанности и сохранению статус-кво.

Представитель госдепартамента заявил, что США внимательно следят за действиями Пекина", подчеркнув, что у США достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности, а также выполнения обязательств США в сфере национальной безопасности.

США разорвали дипломатические отношения с Тайбэем в пользу Пекина в 1979 году, но тогда же приняли закон, по которому обязуются предоставлять Тайваню средства для самообороны.

Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что США вмешаются, если Китай нападет на остров, но конкретных деталей не приводил.

На встрече в среду в Калифорнии Цай поблагодарила спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти за "непоколебимую поддержку" со стороны Америки. По ее словам, эта поддержка помогла убедить народ Тайваня, что он не изолирован и не одинок.

Маккарти первоначально планировал сам посетить Тайвань, но вместо этого решил провести встречу в Калифорнии, чтобы не нагнетать напряженность в отношениях с Китаем.

В последний раз подобные учения Китай проводил в августе, после того, как Тайвань посетила покидавшая свой пост предшественница Маккарти, спикер Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тогда Пекин назвал приезд Пелоси крайне провокационным шагом.

Китайские государственные СМИ заявили, что военные в ъоде учений отрабатывают одновременно патрулирование и наступление вокруг острова Тайвань, совершенствуя навыки по "окружению и сдерживанию" вооруженных сил острова.

Они добавили, что китайские военные развернули дальнобойную ракетную артиллерию, эсминцы, ракетные катера, истребители ВВС, бомбардировщики, средства радиоэлектронной борьбы и танкеры.

Но жителей тайваньской столицы маневры Пекина, похоже, не слишком обеспокоили.

"Я думаю, многие тайваньцы уже привыкли к этому, ощущение такое: ну вот, опять!" - сказал Би-би-си один из жителей Тайбэя.

Тайвань считает себя суверенным государством, со своей конституцией и собственным руководством. Китай рассматривает его как свою отколовшуюся провинцию, которая в итоге будет контролироваться Пекином - если потребуется, силой. Встречи руководителей Тайваня с высокопоставленными представителями США всякий раз вызывают раздраженную реакцию Пекина.

По мнению Китая, такие встречи (особенно когда кто-то из американских чиновников приезжает на Тайвань) демонстрируют, что Вашингтон поощряет сторонников независимости острова.