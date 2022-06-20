Китай в мае импортировал рекордный объем российской нефти

Как утверждает Reuters, РФ впервые за полтора года стала лидером среди поставщиков нефти в КНР. Ранее ЕС ввел частичное эмбарго на покупку российского топлива.

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Импорт российской сырой нефти в Китай в мае стал рекордным, увеличившись на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Всего в прошлом месяце из России по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан" и через морские перевозки было доставлено 8,2 млн тонн нефти (около 2 млн баррелей в сутки). В апреле поставки были ниже примерно на четверть (около 1,6 млн баррелей в сутки).

Reuters отмечает, что Россия впервые за 19 месяцев вернула себе лидерство по импорту нефти в Китай, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию. По оценкам агентства, это указывает на то, что несмотря на санкции Москва может найти покупателей на свою нефть, хотя для этого и приходится снижать цену.

По данным китайской таможни, КНР также увеличили закупки российского сжиженного природного газа (СПГ). В прошлом месяце было приобретено почти 400 тысяч тонн, что на 56% больше, чем в мае 2021 года.

В конце мая ЕС одобрил частичное эмбарго на покупку нефти из России. Запрет касается морских поставок, для трубопроводной нефти сделано временное исключение. Эксперты оценивали объем "выпавшей" из-за эмбарго российской нефти, ранее поставляемой на европейский рынок, в 2,7 млн баррелей ежедневно.