Китай в уме. Почему Япония так жестко отреагировала на вторжение в Украину

Реакция Японии на вторжение в Украину оказалась совсем не похожей на то, что происходило в российско-японских отношениях после аннексии Крыма в 2014 году. Если тогда Токио ограничился лишь символическими санкциями и продолжил курс на укрепление сотрудничества с Москвой, то сейчас действия Японии почти не отличаются по своей жесткости от США или Евросоюза.



Delfi публикует этот текст политолога, профессора Университета Темпл в Токио и колумниста Фонда Карнеги за международный мир Джеймса Брауна с любезного разрешения проекта Carnegie Politika.

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Японцы ввели персональные санкции против сотен российских физических и юридических лиц, а также пообещали постепенно отказаться от импорта нефти и угля из РФ. Начались поставки Киеву военной экипировки и разведывательных дронов. На очереди может быть отказ от принципа, запрещающего передачу другим странам летальных вооружений.

Причина — не только в недовольстве действиями Москвы как таковыми. В Токио опасаются, что дурной пример окажется заразителен, и посылают сигнал властям Китая: если те попытаются силой изменить статус-кво в регионе, то их действия не останутся без жесткого ответа.

Цайтенвенде по-японски

Традиционно после 1945 года Япония старалась избегать конфронтаций во внешней политике и не поддерживала введение санкций против "провинившихся" стран. Под влиянием могущественного Министерства экономики японские премьеры обычно руководствовались в своих решениях экономическими, а не геополитическими или гуманитарными соображениями. Даже после расправы над демонстрантами на китайской площади Тяньаньмэнь в 1989 году Япония, входящая в G7, выступила против того, чтобы вводить против Китая санкции.

Однако российское вторжение в Украину заставило Токио пересмотреть привычные подходы. Масштабы этой перемены не стоит недооценивать — по своему значению она сопоставима с "Цайтенвенде" ("смена эпохи"), которую сейчас в своей внешней политике переживает Германия.

По жесткости своей реакции Япония не сильно отстает от Евросоюза, США и Канады. Японские власти приняли несколько пакетов санкций против России, последний из которых вступил в силу 27 января. В черные списки внесли еще три компании и 36 человек, включая первого вице-премьера Андрея Белоусова, министра юстиции Константина Чуйченко и замминистра обороны Михаила Мизинцева. Кроме того, 49 российским компаниям запретили получать из Японии товары, которые могут использоваться для усиления военного потенциала РФ. Сейчас в санкционных списках Токио — уже сотни юридических и физических лиц, включая Владимира Путина.

Также японцы активно поддерживают Киев. Японская финансовая помощь Украине уже достигла 600 млн долларов (561,5 млн евро). Кроме того, с начала войны Япония стала домом для примерно двух тысяч украинцев, хотя обычно она принимает очень мало беженцев.

Еще одно доказательство нового курса — отправка в Украину не только бронежилетов и зимней военной формы, но и разведывательных дронов и другой оборонительной техники. Для этого нужно было обойти действующий в Японии запрет на подобные поставки странам, являющимся "сторонами конфликта".

Японское правительство может пойти еще дальше. Сейчас рассматривается предложение разрешить передавать летальное оборудование и технику (например, ракеты и танки) жертвам агрессий, нарушающих принципы международного права. То есть, в частности, Украине.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Эти изменения удивительны не только потому, что они беспрецедентны. Но еще и потому, что Япония находится очень далеко от зоны конфликта и вероятность прямого нападения России на нее крайне мала. Почему же Япония не заняла выжидательную позицию, как Турция или Израиль?

Российские власти уверяют, что Токио поддался давлению Вашингтона. В начале февраля Мария Захарова (официальный представитель МИД РФ — прим. Delfi) прокомментировала визиты в Восточную Азию генсека НАТО и министра обороны США словами о "еще одной попытке [Вашингтона] втянуть своих партнеров — в данном случае Южную Корею и Японию — в кризисную ситуацию на Украине". А Николай Патрушев (секретарь Совета безопасности РФ — прим. Delfi) назвал Японию одним из "вассалов США", которые присоединяются к санкциям вопреки своим национальным интересам.

С помощью таких заявлений Москва пытается создать впечатление, что международная коалиция противников российского вторжения в Украину не столь уж и глобальна. Однако в реальности списать действия Японии на американское давление не получается.

С оглядкой на Китай

У США действительно есть возможность влиять на японскую политику. Но сейчас обошлось без этого. Решения Японии основаны исключительно на ее собственных национальных интересах.

Первый фактор тут — это поддержка антироссийских санкций японским обществом, которое было искренне шокировано событиями после 24 февраля 2022 года. Большинство японцев полагало, что такого рода агрессия — подобная тому, что сделала их страна во время Второй мировой войны, — в современном мире уже невозможна.

Возмущение японского общества усилили сообщения о жестокостях российской армии в Буче и других украинских городах. По опросу, проведенному прошлой весной агентством Kyodo, 86% японцев поддержали введение санкций против России.

Такие настроения усиливаются. По октябрьскому опросу, проведенному японским правительством, только 5% японцев "испытывают дружелюбные чувства" по отношению к РФ. Это минимальный результат с 1978 года, когда стали проводиться эти ежегодные исследования. То есть само японское общество давило на правительство, добиваясь жесткого ответа на действия РФ.

Также политика японского руководства связана с осознанием угрозы со стороны Китая. В Токио видят много общего между Россией Владимира Путина и Китаем Си Цзиньпина. Оба лидера в последнее время стали более авторитарными и антизападными. Путин и Си возглавляют свои страны уже не один срок, и есть опасение, что они потеряли связь с реальностью. А это увеличивает риск серьезных просчетов с их стороны.

Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Японское правительство предполагает: раз Путин заблуждался настолько сильно, что начал вторжение в Украину, то и Си может так же просчитаться. Поэтому премьер Фумио Кисида регулярно повторяет: "То, что происходит сегодня в Украине, завтра может произойти в Восточной Азии".

Если дело дойдет до крупного конфликта вокруг Тайваня, Япония почти наверняка также окажется вовлечена. Войска, которые Вашингтон будет использовать для защиты Тайваня, выйдут с баз на японской территории. Более того, в 2015 году верхняя палата парламента Японии приняла закон, позволяющий стране использовать право на коллективную самооборону, то есть защищать союзников при нападении на них. Если китайцы атакуют американские корабли, отправленные из Японии на защиту Тайваня, то японские силы смогут открыть ответный огонь.

Такой сценарий не назовешь привлекательным. Поэтому Япония пытается удержать Китай от попыток силовым путем изменить статус-кво в Восточной Азии. Среди инструментов — рост расходов на оборону с 1% от ВВП до 2% и покупка ракет с радиусом действия, позволяющим поражать базы на китайской территории.

Жесткий ответ Японии на российское вторжение — тоже часть этой политики. Во-первых, в Токио понимают: победа РФ может привести к тому, что и Китай тоже осмелеет. Во-вторых, Пекину посылается четкий сигнал: в случае вторжения на Тайвань будут введены аналогичные международные санкции, и в целом цена такого шага окажется высока.

Политика Японии на российском направлении давно определяется отношениями с Китаем, которого Токио считает главной угрозой своей безопасности. Неслучайно после аннексии Крыма в 2014 году тогдашний премьер Синдзо Абэ сопротивлялся западным призывам ввести жесткие санкции против Москвы. Он опасался, что изолированная Россия станет еще ближе к Китаю. Сейчас ситуация оказалась противоположной: японское правительство считает, что жесткая реакция на российское вторжение должна стать уроком для остальных.

В Кремле могут верить, что японское общество и правительство не поддерживают санкции против РФ и вводят их лишь под давлением США. Но в реальности Япония сама обеспокоена тем, что российская агрессия может создать прецедент для других авторитарных стран, а значит, напрямую затрагивает и японскую безопасность. Токио воспринимает российское вторжение как фундаментальную угрозу миропорядку, основанному на правилах, и видит свой прямой интерес в том чтобы ей противодействовать.





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Эта статья была впервые опубликована на сайте Carnegie Politika.





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