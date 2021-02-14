Китайцы запустили в производство реплику культовой "классики" Chevrolet Corvettе

Китайский концерн BYD Auto приступил к мелкосерийному производству спорткаров SS Dolphin — это копия американского Chevrolet Corvette C1 образца 1958 года. Любопытно, что американский концерн General Motors этому ничуть не противится. Представители концерна говорят, что у новой машины не будет логотипа GM и других принадлежащих концерну торговых знаков, поэтому все в порядке.

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Необычную машину впервые представили в сентябре 2020 года на выставке автомобилей в Пекине, причем на самом деле ее разработал не BYD, а независимая компания Songsan, которую создали представители одноименного байк-клуба.

SS Dolphin визуально напоминает классический Corvette формой кузова, спаренными круглыми фарами, панорамным лобовым стеклом и хромированным декором в экстерьере.

Тем не менее, американцы пришли к выводу, что эти две модели "не идентичны", поэтому между двумя производителями не возникло разногласий.

Творение китайцев отличается от классического корвета пропорциями кузова, у него, в частности, более длинный передний свес, что обусловлено современными требованиями безопасности. Сам кузов имеет каркасно-панельную конструкцию — несущая "клетка" сварена из стальных труб, а внешние панели отформованы из композитов.

SS Dolphin оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и электродвигателем. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды. Зарядное устройство переменного тока мощностью 16 кВт позволяет проехать до 100 километров на полностью заряженном аккумуляторе в электрорежиме.

Dolphin запускают в производство как с кузовом кабриолет с матерчатым верхом, так и в варианте купе с жестким верхом. Реплику Corvette планируют продавать по цене 590 000 юаней (75 494 евро).