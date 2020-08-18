Китайская вакцина от коронавируса поступит на рынок в конце декабря
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Китайская вакцина от коронавирусного заболевания Covid-19 - Ad5-nCov - может поступить на рынок уже в конце декабря. Об этом рассказал секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь в интервью изданию Guanming Daily. Об этом пишет РБК.

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"После завершения третьей стадии международных клинических испытаний можно переходить к стадии одобрения инактивированной вакцины, ожидаем, что к концу декабря этого года вакцина сможет выйти на рынок", — сказал он.

Китай запатентовал вакцину в понедельник, 17 августа. Речь идет о рекомбинантной вакцине, совместно разработанной CanSino Biologics и Институтом биоинженерных исследований при Академии военно-медицинских наук. Клинические испытания вакцины начались в марте. 11 июня завершился второй этап клинических испытаний.

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