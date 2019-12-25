Китайские города будущего: комфорт в обмен на свободы?

Китай — мировой лидер в развитии технологий "умного города". Эти системы борются с мусором, пробками и преступностью, делая города чище и удобнее. Но они же создают и невиданные прежде возможности для контроля и слежки за населением.

В Китае не только устанавливается огромное количество видеокамер с технологией распознавания лиц, здесь развивается так называемая система социального кредита, с помощью которой можно наказывать граждан за плохое, по мнению властей, поведение. Например, запрещать им проезд в общественном транспорте.

Из рыбацкой деревни в мегаполис будущего



Шэньчжэнь — важный промышленный и транспортный центр, часть огромного экономического региона в дельте Жемчужной реки. Сейчас все автобусы и такси в городе с 12-миллионным населением — электрические.

Лишь тридцать лет назад Шэньчжэнь был рыбацкой деревней, окруженной рисовыми полями. Все изменило создание первой специальной экономической зоны, куда были допущены иностранные инвесторы. В этом году Шэньчжэнь был представлен на выставке технологий умных городов в Барселоне.

Цзян Вэй Дун, возглавлявший делегацию китайского города, рассказал Би-би-си, что умные технологии сделали Шэньчжэнь чище и помогли перевести автобусы и такси на электроэнергию.

Была введена и новая система медицинских данных, которая дает доступ к медицинским карточкам китайцев, приезжающих со всех концов страны.

Что же касается массового наблюдения, Цзян Вэй Дун отрицает, что в Шэньчжэне камеры следят за людьми.

Супергорода на стероидах



Больше 58% китайцев живут в городах, и к 2050 году городское население вырастет еще на 292 миллиона человек.

Сейчас китайские власти насчитывают 662 больших города, из них 160 городов-миллионников.

Среди планов на будущее — создание 19 гигантских городских агломераций и первого в мире супер-города с населением больше 40 миллионов человек.

Такие мегаполисы потребуют новых подходов к контролю за дорожным движением и другими сферами городской жизни.

Волчий билет для цифровой эпохи



Маленькие оплошности в небольшом городе — выкинуть фантик под ноги, включить громко музыку, перебежать на красный свет — становятся серьезными проблемами в мегаполисе.

Китайский ответ: система социального кредита. Она чем-то напоминает антиутопию Джорджа Оруэлла "1984", где государство контролирует все сферы жизни — и даже мысли.

В китайской системе социального кредита граждане поощряются за хорошее поведение и наказываются за плохое.

Уже в этом году миллионы китайцев не смогли купить билеты на поезд или самолет. Это наказание за проступки — от курения в поезде до проезда по просроченному билету.

На данном этапе нет централизованной системы, и социальный кредит граждан регулируется местными властями.

По данным Human Rights Watch, система социальных кредитов используется и в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, где власти КНР занимаются "перевоспитанием" мусульман-уйгуров.

Попавшие в прессу документы показывают, что речь идет о принудительных лагерях для сотен тысяч человек.