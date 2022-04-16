Китайские тайконавты вернулись на Землю с орбитальной станции
Foto: AP/Scanpix

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-13" с экипажем из трех тайконавтов утром 16 апреля, успешно приземлился после рекордного для китайской космонавтики пребывания на орбите.

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Спускаемый аппарат с экипажем, в состав которого входили мужчины Чжай Чжиган, Е Гуанфу и женщина Ван Япин, совершил посадку в пустыне Гоби в северо-западной части КНР. Приземление аппарата транслировалось по китайскому телевидению прямом эфире.

Полет китайских тайконавтов со станции "Тяньгун" на Землю длился около девяти часов. Экипаж "Шэньчжоу-13" провел на китайской орбитальной станции полгода - почти вдвое дольше предыдущего экипажа, установившего национальный рекорд по продолжительности миссии в прошлом году.

В ходе пребывания на орбите тайконавты совершили два выхода в открытый космос, провели целый ряд научных экспериментов и создали условия для дальнейшего расширения орбитальной станции. Ван Янпин стала не только первой тайконавткой, побывавшей на станции "Тяньгун", но и первой китаянкой, совершившей космическую прогулку.

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