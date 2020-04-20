Китайские ученые заявили, что успешно испытали вакцину от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах
Foto: AP/Scanpix/LETA

Китайские ученые испытали действие инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах, передает ТАСС. Как следует из результатов исследований, размещенных в в электронной библиотеке bioRxiv, организм животных начал вырабатывать антитела, способные нейтрализовать разные штаммы SARS-CoV-2.

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Отметим, статья пока не прошла рецензирование независимыми экспертами и редакторами научных журналов. Поэтому к выводам исследователей следует относиться осторожно.

"Мы организовали пилотное производство очищенной инактивированной вакцины PiCoVacc, заставившей организм мышей, крыс и приматов вырабатывать антитела, способные нейтрализовать как минимум десять разных штаммов вируса SARS-CoV-2. Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили макак от заражения COVID-19", — пишут авторы. Специалисты китайской фармацевтической компании Sinovac и Китайской академии наук проверили действие вакцины на основе инактивированных вирусных частиц.

Как утверждают создатели вакцины, это позволяет перейти к клиническим испытаниям PiCoVacc на добровольцах, которые начнутся в самое ближайшее время.

За последние месяцы ученые из многих стран мира сообщили о начале испытаний различных типов вакцин от коронавируса нового типа. Часть из них разработчики проверяют в экспериментах на животных, а другие — на людях. Первые итоги проверок, как ожидают ученые, станут известны лишь примерно через полтора года, если методика тестирования вакцин не поменяется.

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Многие из этих препаратов основаны на непроверенной технологии, которая позволяет вводить в человеческие клетки фрагменты РНК и заставлять их производить большие количества белков вируса.

Ведутся разработки и классических инактивированных и рекомбинантных вакцин на основе ослабленных вирусных частиц и готовых фрагментов оболочки вируса. И в том, и в другом случае создание и массовое производство подобных препаратов будет очень сложным, а гарантий их успеха пока нет.

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NEWSRU.com

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