Китайские власти заявили о наличии вакцины против коронавируса

В КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса, сообщил в понедельник посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он на брифинге в посольстве КНР в Москве.

Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения, - отметил он. - Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%".

Дипломат рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

"Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными, - сказал посол. - Самые эффективные способы - европейская медицина в сочетании с китайской".

Между тем, в конце января СМИ сообщали, что группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против коронавируса. Однако начать ее использовать можно будет только после клинических испытаний. По словам исследователей, тестирование вакцины на животных займет месяцы, а перейти к испытаниям на людях можно будет в лучшем случае лишь в следующем году, а уже затем начать ее массовое использование.

Разработку вакцин против нового коронавируса ведут также в США и России.

В начале февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что разработка вакцины от Covid-19 находится в процессе, займет 8-10 месяцев.