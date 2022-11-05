Кладбище невест, кто такие русские и пять дней на спасение детей. Delfi советует пять публикаций на этой неделе

Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, эссе, подкастов и аналитических колонок. Уследить за всем невозможно — поэтому Delfi запустил новый дайджест. По субботам мы рассказываем о важных и интересных текстах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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Медуза: "Пап, у тебя есть максимум пять дней, чтобы нас забрать"





Бывшему контрактнику ВСУ Евгению 39 лет. Он в разводе, у него трое детей (12, 7 и 5 лет), которые остались жить с ним в Мариуполе. Когда началась война, они вчетвером прятались от обстрелов, а после захвата города семью "эвакуировали". При этом детей отправили в Подмосковье, а Евгения — в печально известную колонию в Еленовке, где держат военнопленных. В России маленьких Матвея, Святославу и Александру хотели отдать в приемную семью, но их отцу удалось выбраться из Еленовки, забрать своих детей и переехать в Латвию. Как он смог это сделать, Евгений рассказал "Медузе".

Faridaily: "Великая Отечественная спецоперация"



В середине октября Владимир Путин ввел разнообразные режимы готовности в разных регионах РФ и тем самым изменил работу местных властей. Одновременно российский президент создал Координационный совет по снабжению армии. "Обычному человеку эти нововведения могут показаться малозначимыми бюрократическими манипуляциями. Однако в реальности Путин заложил основы кардинальной перестройки системы власти и общественной жизни в России. […] Ментально близкие Путину силовики подвели его, и теперь он двигает на передовую гражданскую бюрократию, среди которой много несогласных с войной", — пишут журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло в начале своего текста, описывающего и анализирующего этот процесс.

Холод: "Кладбище невест"



В начале 2000-х в уральском городе Нижний Тагил стали пропадать молодые девушки — зачастую несовершеннолетние, выросшие в бедных семьях и мало кому нужные. Их исчезновения почти никто не замечал, и только через шесть лет милиция узнала, что в регионе действует целая банда, которая занимается торговлей людьми и убийствами, а тела закапывает в лесах. Журналистка Олеся Остапчук изучила материалы дела, поговорила с правоохранителями и встретилась с родственниками жертв.

Русская служба BBC: "Мой жених — военный, и у него есть любимый. Но я должна выйти за него"



Леда Космачевская родилась в Крыму, но сейчас живет в Киеве. Девушке 33 года, и в начале ноября она опубликовала в Facebook "свадебную" фотографию — с кольцом на пальце и в "платье". Вот только "платье" было обычной простыней, обернутой вокруг тела, а жениха на снимке не оказалось вовсе, да и любит Леда совсем другого. Украинка вышла замуж за друга-гея, который уже много лет живет со своим партнером, а в 2022-м отправился на войну. Сделала это Леда из-за украинских законов — по ним партнер ее "мужа" не может в случае необходимости посетить госпиталь, опознать тело, организовать похороны. Журналисты поговорили с девушкой о том, как ей сделали предложение, сложно ли ей было согласиться, как отреагировал ее любимый и почему у большой части украинского общества "средневековье в головах".

Черта: "Русский — это кто?"



Казалось, что полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся под лозунгом о "денацификации", должно было вдохновить русских националистов, которые с конца 1990-х годов мечтают о воссоединении трех восточнославянских народов под властью Москвы. Одни и правда поддержали действия Кремля, другие согласились с идеей, но высказались против разрушительной войны, третьи раскритиковали Путина за то, что тот сделал для становления украинской нации "больше Бандеры и Шухевича", а некоторые и вовсе сражаются на стороне Украины. "Черта" поговорила с очень разными русскими националистами и расспросила об этом движении ученых, чтобы выяснить, как после трех десятков лет "имперцы" пришли к расколу.

Бонус: что послушать? — "Их задача — разминировать собой минные поля"



Предприниматель Евгений Пригожин, не так давно признавшийся в создании частной военной компании "Вагнер", уже несколько месяцев набирает на войну в Украине заключенных, тем самым нарушая сразу несколько российских законов. Зэкам обещают амнистию и щедрые денежные компенсации, а еще бросают на самые сложные участки фронта и расстреливают за проступки. Руководителю организации "Русь сидящая" Ольге Романовой ежедневно приходят десятки писем, в которых родственники и друзья осужденных рассказывают об их судьбе, задают вопросы и просят помочь — и найти тело, и отправить мужа или сына на войну. Правозащитница рассказала об этом в подкасте "Поживем — увидим" — "без мата, потому что он уже закончился". Послушать выпуск можно в Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts или посмотреть на YouTube.