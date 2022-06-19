Мэр Киева Виталий Кличко считает, что мирные переговоры с Россией будут возможны только после вывода российских войск.

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В интервью корреспонденту Би-би-си Нику Бику в субботу он разделил позицию президента Владимира Зеленского, который также называет главным условием возобновления переговоров отвод сил на позиции к 24 февраля.

Кличко присутствовал на похоронах 24-летнего Романа Ратушного - антикоррупционного активиста, ставшего добровольцем и убитого возле Изюма в Харьковской области в начале июня.

Некоторые украинские чиновники в частном порядке выражали опасения, что западные союзники могут подтолкнуть их страну к мирному соглашению с Россией в свете глобальных проблем с поставкой продовольствия и энергетики. Корреспондент Би-би-си спросил Кличко, разделяет ли он эти опасения.

"Россияне говорили: давайте найдем компромисс, давайте найдем решение. Но о чем они говорят? Какой компромисс? - ответил Кличко. - Отдать часть украинской территории россиянам - это не компромисс". "Я более чем уверен, что мы будем готовы говорить с россиянами о каком-то компромиссе. Если последний российский солдат покинет Украину, то пора поговорить. Но пока - нет. Россияне должны уйти с нашей родины".

Еще мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу сказал, что война - это трагедия и для россиян и России: "Сейчас люди этого не понимают, но я уверен, что очень скоро осознают реальность. Россияне погибают - за что? За амбиции Путина?" "Единство вокруг Украины и всех демократических стран будет ключом к миру и свободе в Европе", - заключил Кличко.