Кличко призвал киевлян временно переехать в загородные дома, где есть печь

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жителям столицы Украины следует рассмотреть вариант временного отъезда из города на фоне перебоев с электричеством, подачей воды и тепла из-за российских ракетных ударов.

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"Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть", — цитируют выступление Кличко в телемарафоне "РБК-Украина" и "Политика Страны".

В данный момент, подчеркнул Кличко, речь об эвакуации жителей Киева не идет. "Но мы рассматриваем возможность того, что часть людей может переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы рассматриваем. Но сейчас речи об этом не идет. Но нам нужно иметь разные сценарии действий", — сказал он.

После массированного российского обстрела 23 ноября в Киеве, сообщила вечером 24 ноября городская военная администрация, я 70% жилого фонда Киева находится в режиме аварийного отключения электроэнергии, но водоснабжение во всех районах столицы восстановлено.

В начале ноября глава городского департамента муниципальной безопасности Киева Роман Ткачук в интервью The New York Times заявил, что власти города рассматривают вариант эвакуации всех жителей в случае полного отключения электроснабжения и, как следствие, остановки работы канализации, подачи воды и тепла. После того, как эта цитата из интервью Ткачука широко разошлась, власти Киева пояснили, что рассматривают все варианты развития событий, но об эвакуации в данный момент речи не идет.