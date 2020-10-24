Кличко сообщил о подкравшемся в самый неподходящий момент коронавирусе

Мэр Киева получил положительный результат тестирования на Covid-19. Он ушел на самоизоляцию и продолжает работать из дома. До этого коронавирусной инфекцией переболел экс-президент Украины Петр Порошенко.

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Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам в Facebook.

"Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат", — написал Кличко.

По его словам, он пытался беречься, так как его работа предполагает постоянное общение с людьми, проверки больниц и посещение инфекционных отделений. "Регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный", — написал мэр украинской столицы.

Кличко рассказал, что чувствует себя хорошо, но уходит на самоизоляцию. Работать он продолжит из дома.

Друзі! Коронавірус підкрався в самий незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту:( Робота мера під... Опубликовано Віталій Кличко Суббота, 24 октября 2020 г.



В конце сентября Covid-19 подтвердился у бывшего президента Украины Петра Порошенко. Изначально он планировал лечиться дома, но позже экс-президента госпитализировали с двусторонней пневмонией. 12 октября его выписали из больницы, а тестирование на следующий день показало отсутствие у него коронавируса.

В октябре на Украине усилился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава на 24 октября, за сутки выявили более 7 тыс. новых инфицированных, их общее число составляет 337 тыс. В стране сейчас 191 тыс. активных больных: 139 тыс. пациентов выздоровели, 6,2 тыс. человек умерли.