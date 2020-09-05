Климатические активисты помешали выходу британских газет

Участники движения в защиту климата Extinction Rebellion помешали выходу ряда крупных британских газет, в том числе The Times, Daily Telegraph и The Sun. Утром в субботу, 5 сентября, десятки активистов заблокировали принадлежащие медиамагнату Руперту Мердоку типографии близ Лондона и Ливерпуля, не допустив тем самым доставку газет в пункты продажи и подписчикам. Полиция задержала не менее 72 человек.

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В своем заявлении Extinction Rebellion указало на нежелание соответствующих изданий тщательно освещать чрезвычайное положение в сфере климата и экологии. Акция является частью начавшейся 1 сентября десятидневной протестной кампании,в рамках которой движение намерено потребовать более решительных мер против изменения климата.

Джонсон и Пател раскритиковали акцию климатических активистов



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал акцию Extintion Rebellion, назвав ее "совершенно неприемлемой", поскольку тем самым активисты намеревались ограничить доступ общественности к новостям. "Свободная пресса жизненно необходима для того, чтобы заставить правительство и другие институты власти отчитываться о темах, имеющих решающее значение для будущего нашей страны, включая борьбу против изменения климата", - написал он в Twitter.

В свою очередь министр внутренних дел Прити Пател заявила об "атаке на свободную прессу, общество и демократию".