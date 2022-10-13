КНДР испытала две крылатых ракеты большой дальности

Пуском ракет руководил Ким Чен Ын. В Пхеньяне заявили, что целью испытаний была проверка "повышенной способности ядерных боевых сил к реагированию".

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Северная Корея в среду, 12 октября, продолжила серию ракетных испытаний. Запуском двух крылатых ракет большой дальности руководил лидер КНДР Ким Чен Ын и был удовлетворен их результатами, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В Пхеньяне заявляют, что целью испытаний была проверка "повышенной способности ядерных боевых сил к реагированию".

Ракеты, выпущенные из провинции Южный Пхенан в сторону Желтого моря, за 10234 секунды (чуть менее 3 часов. — Ред.) преодолели расстояние в 2000 километров и точно поразили цель, отмечает ЦТАК, не уточняя, какую именно. Между тем западные эксперты сомневаются в том, что эти ракеты способны нести ядерные боеголовки, пишет агентство dpa.

Зарегистрированы ли новые запуски Южной Кореей, Японией и США, тщательно наблюдающими за подобными испытаниями Пхеньяна, пока неизвестно. Северокорейские крылатые ракеты, как правило, вызывают меньший интерес, чем баллистические, поскольку они напрямую не запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, отмечает агентство Reuters.

С конца сентября Северная Корея проводит ракетные испытания с повышенной частотой. В начале октября баллистическая ракета, запущенная КНДР, впервые за последние пять лет пролетела над японским архипелагом, что вызвало возмущение Токио, Сеула и других представителей мирового сообщества.

В ответ США и Южная Корея провели по два испытательных запуска ракет класса земля-земля. Агентство "Ренхап" сообщало со ссылкой на Генштаб Южной Кореи, что американские и южнокорейские ракеты типа ATACMS были направлены в сторону Японского моря. При этом одна из ракет, выпущенных Сеулом, упала на территории военной базы.