КНДР отчиталась об испытании подводного беспилотника, способного вызвать "радиоактивное цунами"

КНДР в рамках учений 21-23 марта провела испытания подводного беспилотника, способного вызвать "радиоактивное цунами", пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на государственное радио "Голос Кореи".

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"Это секретное оружие представляет собой ядерный беспилотный катер подводного нападения. Его миссия — секретно проплыть под водой, произвести сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника", — говорится в сообщении.

Катер, по данным "Голоса Кореи", можно буксировать к любому берегу моря, порту или к кораблю и перебросить в место проведения операции.

Беспилотник был запущен 21 марта и около 59 часов находился в движении на глубине 80-150 метров. Достигнув назначенной точки, имитирующей порт противника, дрон произвел детонацию опытной боеголовки.

22 марта также в рамках учений северокорейские военные в районе города Хамхын запустили две крылатые ракеты серии "Хвасар-1" и две ракеты серии "Хвасар-2".

Испытания прошли в ответ на военные учения США и Южной Кореи, отмечается в сообщении.