КНДР запустила баллистическую ракету над Японией – она упала в Тихом океане

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты над территорией Японии. Ракета упала в Тихом океане, сообщает Associated Press со ссылкой на NHK.

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"По оценкам, ракета прошла над Японией в районе префектуры Аомори и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане примерно в 7:44 утра", — заявил генсек кабмина Хирокадзу Мацуно.

Из-за запуска ракеты в Японии сработала экстренная система оповещения. Силы обороны Японии не пытались уничтожить ракету, власти страны объяснили, что военные отслеживали траекторию полета и не прогнозировали, что она может нанести ущерб. Жителей нескольких префектур в северной части страны просили оставаться в зданиях или спускаться под землю.

NHK сообщает, что по оценкам Южной Кореи и Японии ракета пролетела 4,6 тысячи км — это максимальная дальность полета за всю историю испытаний в КНДР. В итоге ркета упала в 3200 км к востоку от берегов Японии в океане.

Предположительно, КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету типа "Хвасон-12".

"Это серьезная и непосредственная угроза безопасности нашей страны, угроза миру и безопасности региона и международного сообщества, и она абсолютно неприемлема", — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Власти Японии, Южной Кореи и США осудили запуск ракеты. Как пишет BBC News, запуск ракеты может быть ответом КНДР на совместные морские учения Вашингтона, Сеула и Токио.