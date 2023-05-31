КНДР запустила ракету после анонса запуска спутника-шпиона

КНДР запустила предполагаемую ракету-носитель, сообщили военные Южной Кореи. Ранее Пхеньян анонсировал план по запуску разведывательного спутника. Япония обещала сбить любой снаряд, угрожающий ее территории.

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КНДР запустила в южном направлении "то, что она называет ракетой-носителем", сообщил утром в среду, 31 мая, объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Заявление ведомства цитирует агентство AFP.

В Сеуле в связи с этим была объявлена воздушная тревога, жителей южнокорейской столицы столицы попросили быть готовыми к эвакуации и в первую очередь "доставить в безопасные места детей и пожилых людей". Чуть позже министерство внутренних дел страны заявило, что предупреждение, разосланное городскими властями, "было составлено некорректно".

Воздушная тревога была объявлена утром 31 мая также и на юге Японии. "Северная Корея, предположительно, запустила баллистическую ракету. Возможно, она приземлится в районе префектуры Окинава. Пожалуйста, проследуйте в безопасные убежища внутри зданий или под землей", — такое предупреждение, выпущенное Национальной туристической организацией Японии было размещено в том числе в официальном Twitter-аккаунте премьер-министра страны.

Пхеньян подтвердил падение ракеты в море

В 07.05 по местному времени береговая охрана Японии сообщила, что запущенная КНДР баллистическая ракета "судя по всему, уже упала". О каких-либо жертвах и разрушениях при этом не говорилось.

Между тем Пхеньян заявил, что ракета упала в море к западу от Корейского полуострова после потери тяги. Это произошло после разделения первой и второй ступеней, ученые изучают причину, передало северокорейское государственное, агентство ЦТАК. Государственное космическое агентство КНДР намерено как можно скорее провести повторный запуск, пишет японская газета Choson Sinbo.

Северная Корея анонсировала запуск спутника-шпиона

Как сообщила береговая охрана Японии накануне, власти КНДР предупредили ее, что в период с 31 мая по 11 июня будет запущена ракета, которая, как ожидается, упадет в Желтое море. Официальный Токио считает запуск спутника испытанием оружия. Япония привела в боевую готовность свою систему противоракетной обороны и объявила, что собьет любой снаряд или его обломки, угрожающие ее территории.

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В тот же день, 30 мая, высокопоставленный северокорейский военный чиновник Ри Пен Чхоль анонсировал запуск Северной Кореей в июне в космос своего первого спутника, который, по его словам, будет призван обеспечить КНДР "надежную разведывательно-информационную систему" на фоне "эскалации угроз со стороны США и их союзников".

О завершении разработки спутника-шпиона и его готовности к испытаниям власти Северной Кореи объявили 19 апреля. Пхеньян заявил, что собирается в будущем вывести на разные орбиты несколько таких спутников. Япония и Южная Корея потребовали, чтобы КНДР отказалась от этих планов. В Токио и Сеуле напомнили, что ООН своей резолюцией запретила Северной Корее запускать баллистические ракеты.

Несмотря на это, в 2022 году Пхеньян проводил испытания ракет более 50 раз — больше, чем когда либо. В нынешнем году КНДР продолжает запуски.