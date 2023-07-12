КНДР запустила ракету после нарушения воздушного пространства страны самолетами-разведчиками из США

В среду, 12 июля, Северная Корея запустила баллистическую ракету через несколько дней после того, как пригрозила сбить американские самолеты-разведчики, которые нарушают воздушное пространство страны, сообщили в армии Южной Кореи. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на AFP.

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"Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Восточного моря", — сообщил генеральный штаб армии Южной Кореи. Восточным морем в Корее называют Японское море.

Отношения между двумя Кореями достигли одной из самых низких точек. Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил свою страну "необратимой" ядерной державой и призвал усилить разработку оружия, в том числе тактического ядерного оружия.

В ответ Южная Корея и США пообещали, что Пхеньян получит ядерный ответ и "конец" действующему правительству, если он когда-либо применит ядерное оружие против другой страны.

В понедельник Северная Корея обвинила американский самолет-разведчик в нарушении ее воздушного пространства и осудила планы Вашингтона разместить у Корейского полуострова атомную подлодку с ракетами.

Министерство национальной обороны Северной Кореи объявило, что США "усилили шпионские меры на уровне военного времени", упоминая "провокационные" полеты, которые проводились американскими самолетами-разведчиками восемь дней подряд в этом месяце, а также разведывательным самолетом, который несколько раз входил в воздушное пространство над Японским морем.

"Нет никаких гарантий, что шокирующий инцидент, такой как сбитый стратегический разведывательный самолет ВВС США, не произойдет в Восточном море Кореи", — пригрозила пресс-секретарь министерства в заявлении, которое было показано официальным северокорейским информационным агентством KCNA.

Ким Йо Чен, влиятельная сестра главы Северной Кореи, сообщила, что американский самолет-разведчик в понедельник утром дважды нарушил воздушное пространство Северной Кореи на востоке страны.

Ким Йо Чен заявила, что Северная Корея не будет напрямую отвечать на действия американской разведки за пределами эксклюзивной экономической зоны страны, но предупредила о "решительных действиях" в случае, если американские военные пересекут линию военной демаркации в море.