Кнессет в первом чтении принял часть судебной реформы, вызвавшей массовые протесты в Израиле

Кнессет (парламент Израиля) в первом чтении проголосовал за первый законопроект из пакета судебной реформы, направленной на ограничение полномочий Верховного суда и вызвавшей массовые протесты по всей стране. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post во вторник, 11 июля.

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Первое чтение прошел законопроект об отмене так называемого "стандарта разумности" — права Верховного суда пересматривать решения правительства, которые он считает выходящими за рамки разумного. За отмену такого права проголосовали 64 члена Кнессета, против — 56 человек.

Теперь ожидается, что законопроект будет отправлен для доработку в комитеты Кнессета прежде чем вернется на голосование во втором и третьем чтениях, пишет The Jerusalem Post.

Председатель комитета Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию Симха Ротман, представляя законопроект, назвал его "сбалансированным и ответственным". По его словам, нынешний "стандарт разумности" дает Верховному суду слишком широкие полномочия.

"По крайней мере, скажите правду. Этот закон позволяет назначать осужденного министра. Закон, который позволяет рассылать ордера на арест всех, кто протестует против правительства. Это закон, который позволяет уволить генерального прокурора, чтобы договориться о сделке для вашего босса [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху", — прокомментировал итоги голосования лидер оппозиции и депутат Кнессета Яир Лапид.

Ранее оппозиция пообещала провести 11 июля массовые акции протеста в случае успешного прохождения первого чтения. Акции намечены, в том числе в центре Тель-Авива и в аэропорту Бен Гуриона. В отличие от еженедельных протестов, продолжающихся более полугода, организаторы "призывают различные части израильского общества объявить забастовку", закрыть университеты, компании и торговые центры.