КНР — против размещения странами ядерного оружия за границей
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Китай выступает за то, чтобы все государства, обладающие ядерным оружием, не размещали его за границей, а в случае уже существующего размещения — выводили бы свое ядерное оружие из других стран. Об этом заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил на заседании Совета Безопасности всемирной организации в пятницу, 31 марта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Китай призывает все ядерные державы следовать принципам заявления, принятого в январе 2022 года, принять меры по снижению риска ядерной войны и избегать любых вооруженных конфликтов между государствами, обладающими ядерным оружием. Речь идет о совместном заявлении лидеров пяти ядерных держав — Великобритании, Китая, России, США и Франции. Подписанты документа подчеркнули, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", а также подтвердили, что не будут нацеливать это оружие массового поражения друг на друга или на какую-либо другую страну.

Зампостпреда КНР при ООН — по Украине: Против нападений на АЭС

В то же время китайская сторона прокомментировала войну России против Украины в контексте ядерной угрозы. Позиция Пекина включает противодействие вооруженным нападениям на атомные электростанции, указал Гэн Шуан. Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, а международному сообществу — создать условия для скорейшего возобновления переговоров, подчеркнул зампостпреда КНР при ООН.

Президент России Владимир Путин 25 марта сообщил о намерении РФ разместить свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Правитель Беларуси Александр Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и парламенту не исключил, что в республике при необходимости может быть размещено и стратегическое ядерное оружие.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (4) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будни курьера — какие они?
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Будни курьера — какие они?