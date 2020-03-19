Князь Монако стал первым заразившимся коронавирусом главой государства

Князь Монако Альбер II сдал положительный тест на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление княжеского дворца.

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Как стало известно, состояние Альбера II не вызывает беспокойства.

Отмечается, что он продолжил работу в своих апартаментах.

"Он находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, своего правительства и со своими самыми близкими соратниками", — рассказали в княжеском дворце.

Ранее в прессе появлялись данные о том, что Covid-19 обнаружена у президента Бразилии Жаира Болсонару, но официально это опровергалось.