Князь Монако стал первым заразившимся коронавирусом главой государства
Foto: Reuters/Scanpix

Князь Монако Альбер II сдал положительный тест на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление княжеского дворца.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
РекламаЗакрыть

Как стало известно, состояние Альбера II не вызывает беспокойства.

Отмечается, что он продолжил работу в своих апартаментах.

"Он находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, своего правительства и со своими самыми близкими соратниками", — рассказали в княжеском дворце.

Ранее в прессе появлялись данные о том, что Covid-19 обнаружена у президента Бразилии Жаира Болсонару, но официально это опровергалось.

РекламаЗакрыть

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

0

Source

Gazeta.ru

Tags

Коронавирус Монако
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form