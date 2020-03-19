Князь Монако стал первым заразившимся коронавирусом главой государства

Князь Монако Альбер II сдал положительный тест на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление княжеского дворца.
Как стало известно, состояние Альбера II не вызывает беспокойства.
Отмечается, что он продолжил работу в своих апартаментах.
"Он находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, своего правительства и со своими самыми близкими соратниками", — рассказали в княжеском дворце.
Ранее в прессе появлялись данные о том, что Covid-19 обнаружена у президента Бразилии Жаира Болсонару, но официально это опровергалось.