Антверпен — второй по размеру порт Европы и кокаиновый хаб номер один. Как борьба с процветающей наркоторговлей может повлиять на уровень насилия в бельгийском городе и что делают власти, чтобы этого не допустить?

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Тойн Воетен осматривает следы от пуль на двери гаража на тихой улице в северо-восточной части Антверпена. "Похоже на автомат Калашникова", — говорит он, оценивая, из какого оружия в начале января прямо у себя дома была убита 11-летняя девочка. Хотя считается, что ее смерть стала случайным результатом предупредительного сигнального выстрела одного из членов банды наркоторговцев, нидерландский антрополог Воетен, изучавший наркокультуру Антверпена, говорит о риске того, что инцидент может запустить "цикл мести с совершенно новым уровнем насилия с непредсказуемой динамикой".

Убийство произошло в день, когда бельгийские власти объявили о конфискации в 2022 году рекордных 110 тонн кокаина в Антверпене, что, по их оценкам, составляет лишь около десятой части наркотрафика через порт. Это значительно больше, чем в Роттердаме, где в прошлом году было перехвачено 52,5 тонны (в 2021-м — 77 тонн).

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) совместно с Европолом оценивал рынок розничной продажи кокаина в ЕС в 2020 году как минимум в 12,8 млрд евро. По их мнению, эта цифра, вероятно, ниже реальной стоимости, учитывая, что объем изъятий этого вида наркотика с тех пор значительно возрос.

По нидерландским наркокоролям нанесли удар

До недавнего времени, рассказывает DW Воетен, несмотря на "невероятное количество" кокаина, наводнившего Антверпен, город никогда не сталкивался с такой жестокостью банд, как в Роттердаме или Амстердаме, где в 2016 году возле одного из кафе была оставлена отрубленная голова. Но недавний успех властей в преследовании некоторых влиятельных наркоигроков в Нидерландах означает, что еще больше нежелательных действий может переместиться в Антверпен.

"По сути, нидерландцы управляли делами и использовали бельгийцев для грязной работы по разгрузке кокаина из контейнеров, — объясняет Воетен. — Но бельгийцы заняли их место, потому что многие нидерландские большие шишки были арестованы. Вся организационная структура зашаталась. Так что со стороны властей будет больше жестких мер, и я ожидаю, что будет больше насилия".

Мэр Антверпена Барт де Вевер призвал к размещению в порту армейских подразделений. И хотя эта идея не получила широкой политической поддержки, правительство объявило, что в порт будет направлено не менее 100 дополнительных полицейских вместе со сканирующим оборудованием для увеличения числа досмотров сверх установленной нормы в один процент грузов.

Банды становятся более агрессивными

В то время, как портовые рабочие рады подкреплению, они также опасаются, что оно повлияет и на поведение наркоторговцев. Ситуация уже достаточно скверная, говорит Стефан Ванфрехем, исполнительный директор платформы Alfaport Voka, которая представляет около 300 компаний, участвующих в управлении портом.

В прошлые годы докеры в порту были основной целью банд для вербовки, но по мере того, как повышается безопасность, растет и давление на более широкий круг сотрудников, поясняет DW Ванфрехем. И показывает рукой в сторону доков, отмечая, что там есть весьма специфические кафе, где члены банд наркоторговцев физически следят за работниками с целью получения личных данных.

"[Контрабандисты] становятся все более и более агрессивными. Им нужна информация и ребята, которые физически могут им помочь", — продолжает Ванфрехем. По его словам, наркокартели все чаще пытаются привлекать "белых воротничков", которые могут иметь доступ к логистической и другой технической информации, а также стараются привлечь студентов, которых можно направить в сторону академической карьеры, потенциально выгодой для контрабандной торговли.

"Сейчас они просто прямо подходят к вам, показывают фотографии вашей семьи, ваших детей, друзей. Это не очень тонкий способ работы. Это реальная угроза", — добавляет он. По словам Ванфрехема, публичное противостояние бандам — угроза и для него самого, но он считает это необходимым: "Я понимаю, что это опасность, может быть, и для меня, и для моей семьи, для жены и детей. Я думаю, что нет другой альтернативы, кроме как открыто говорить об этой проблеме. Если вы будете молчать, я буду считать, что мы сотрудничаем с этими парнями. Я думаю, нам нужно их остановить".

"Остановить их" — это не то, что Европа может сделать в одиночку, поэтому Европол все активнее работает со странами, из которых прибывают наркотики, и с государствами вне юрисдикции ЕС, где, стремясь избежать экстрадиции, находятся некоторые из ключевых игроков. Преступники настолько хорошо связаны друг с другом, говорит официальный представитель Европола Ян Оп Ген Орт, что "мы видели сообщения, в которых кто-то заказывал убийство из Европы в Латинской Америке, ожидая, что оно будет совершено в течение следующего часа".

Международный отпор — медленно, но верно

Правоохранительные органы работают над созданием собственной международной сети. "Вам нужна сеть, чтобы взломать сеть, — подчеркивает Орт. — Но глобальная коалиция правоохранительных органов также должна быть стратегически умной, потому что недостаточно просто устранять мелких солдат на низовом уровне — людей, которые достают кокаин из контейнера. Вам нужно идти за теми, кого мы называем "особо ценными целями".

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сотрудничество варьируется от очень сложного использования поддельной платформы зашифрованной связи, которая помогла арестовать 800 преступников в 2021 году, до новых юридических соглашений, подписанных с такими странами, как Объединенные Арабские Эмираты, где были произведены важные аресты, и просто до работы по улучшению контроля над погрузочными доками в Латинской Америке, откуда прибывает большая часть кокаина.

По мере того, как к этим усилиям присоединяются все больше и больше стран, Орт выражает уверенность, что "мы сможем победить крупных игроков, но на это потребуется время". Между тем у Бельгии есть другая проблема. Ее власти обеспокоены тем, что горы изъятого кокаина, ожидающие сжигания, становятся привлекательной приманкой для наркоторговцев.