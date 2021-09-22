Коктейль из антител: страны ЕС закупят 200 000 доз препарата от Covid-19

Во вторник, 21 сентября, фармацевтическая компания Eli Lilly объявила о заключении соглашения с Европейской комиссией (ЕК) о поставке 220 000 доз препарата от Covid-19, в котором используются моноклональные антитела. Так называемый коктейль из антител европейские страны получат для лечения пациентов в возрасте 12 лет и тех, кто подвержен высокому риску тяжелого течения болезни, сообщает Reuters.

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Препарат является комбинацией двух моноклональных антител — бамланивимаб и этезевимаб. Он предназначен для пациентов с Covid-19, которым не требуется дополнительное кислородное питание.

Как отмечается на сайте ЕК, на данный момент Европейское агентство лекарственных средств рассматривает утверждение "коктейля из антител".В целом 18 стран ЕС будут участвовать в совместной закупке 220 000 доз препарата.

Соглашение позволяет членам Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (EEA) покупать товар непосредственно у Eli Lilly после получения разрешения. В фармацевтической компании добавили, что закупаемое количество препарата может варьироваться в зависимости от локальных потребностей.

Хотя ряд европейских стран ранее уже заказывали бамланивимаб и этезевимаб в первой половине этого года и у них есть запасы, данное соглашение обеспечивает доступ к дополнительным дозам для членов ЕС, указали в Eli Lilly.

Как заявили в фармацевтической компании, того, что соглашение сильно повлияет на финансовые перспективы Eli.Lilly в 2021 году, не ожидается.

На минувшей неделе Eli.Lilly сообщила, что правительство США закупило 388 000 дополнительных доз.