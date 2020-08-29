Колесникова: оппозиция Белоруссии намерена создать политическую партию

Член президиума Координационного совета (КС) Белоруссии Мария Колесникова заявила, что оппозиция Белоруссии намерена создать политическую партию. Об этом сообщает ТАСС.

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«В наших планах есть создание движения», — сказала Колесникова, отвечая на вопрос о возможности формирования политической партии.

По ее словам, члены КС в будущем еще вернутся к этому вопросу.

Она добавила, что в Белоруссии в течение 20 лет не было зарегистрировано ни одной новой партии.

«Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и ее регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас», — говорится в сообщении.