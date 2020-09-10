Колесникова заявила об угрозе силовиков убийством и 25 годами тюрьмы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова написала заявление в Следственный комитет Беларуси с просьбой возбудить уголовные дела против задержавших ее сотрудников силовых структур, которые угрожали убийством и лишением свободы на длительный срок.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию республики Белоруссия, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально", — говорится в тексте заявления Колесниковой в СК.

Она написала, что после отказа покидать страну ее поместили в камеру, где держали около часа. "Во время моего незаконного удержания в ГУБОПиК (МВД Белоруссии), КГБ, используя любую возможность, я заявляла проходившим мимо сотрудникам о том, что меня похитили, требовала сообщить о месте своего нахождения адвокату и отцу", — говорится в заявлении.

В свою очередь, адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила о наличии ушибов на теле ее подзащитной. "На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали. Я намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы на предмет фиксации телесных повреждений", — сообщила адвокат "Интерфаксу".

Отвечая на уточняющий вопрос агентства, защитница пояснила, что о побоях речь не идет, "ее к счастью никто не избивал".

По словам адвоката, в СИЗО у Колесниковой поднималось давление, беспокоило сердце, но ей была оказана помощь. "Несмотря на стресс, Мария чувствует себя хорошо", — сказала адвокат.

Задержание Колесниковой

7 сентября член президиума Координационного совета Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов перестали выходить на связь. На следующий день госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечь границу с Украиной.

При этом по версии находившихся рядом с Колесниковой соратников, их втроем принудительно хотели выдворить на Украину, но Колесникова порвала паспорт, и ее пришлось задержать.

В среду стало известно, что Колесникова арестована и стала подозреваемой по делу о публичных призывах к захвату власти.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

54

Source

Интерфакс

Tags

Выборы президента Белоруссии акции в Беларуси Беларусь Белоруссия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?