Количество иностранцев в Литве впервые превысило сто тысяч человек

В последние годы растет количество иностранцев, которые приезжают работать и жить в Литву. По данным представителя Департамента миграции Йолиты Гистаутайте, за последние 5 лет число иностранцев в Литве удвоилось, сейчас их здесь проживает больше 100 000. Больше всего - белорусов и украинцев, сообщает литовский Delfi.

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В литовском Сейме сообщили, что в 2017 и 2018 годах в Литве проживало порядка 46 000 - 49 000 иностранцев, в 2019 году - 58 000, в 2020 году – 73 800, а в 2021 году – 87 300.

По данным Департамента миграции, в начале 2022 года вид на жительство в Литве или национальная виза была у 100 200 иностранцев.

"С каждым годом растет число иностранцев, которые хотели бы жить и работать в нашей стране, развивать здесь свой бизнес. Еще недавно – в 2017-2018 гг – количество иностранцев росло не так быстро, а в 2019 году и позже стало приезжать больше иностранцев", – сказала Гистаутайте.

По ее словам, иностранцы могут обосноваться в Литве, получив вид на жительство или национальную визу. В прошлом году временный вид на жительство получили 51 800 иностранцев, а визы – 47 800, в 2017 году этот показатель был, соответственно, 19 300 и 28 600.

Гистаутайте сказала, что больше всего временных видов на жительство выдали белорусам и украинцам (соответственно 20 500 и 19 600). Около 3600 человек приехали из России, меньше 1000 видов на жительство получили граждане Индии, Узбекистана, Киргизии, Молдовы, Казахстана, Нигерии и Грузии.

Больше всего национальных виз Литва тоже выдала белорусам (21 300), украинцам (12 100) и россиянам (2800).