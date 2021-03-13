Количество рождающихся близнецов бьет мировые рекорды

У каждого 42-го младенца в мире есть близнец. Это исторический рекорд, сообщает Euronews со ссылкой на один из ведущих мировых журналов по репродуктивной медицине Human Reproduction.

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За 30 лет этот показатель вырос на треть: с 9 до 12 на каждую тысячу новорожденных. Ежегодно во всем мире рождается около 1,6 миллиона двойняшек.

Рост числа близнецов на планете в основном наблюдался в Азии, Северной Америке и Европе. Жиль Пизон, профессор Национального музея естествознания в Париже, объясняет это двумя причинами: развитием искусственного оплодотворения и тем, что роженицы в среднем стали старше. Чем старше женщина, тем больше вероятность рождения двойни, а при искусственном оплодотворении часто подселяется несколько зародышей, на случай, если кто-то из них погибнет — а если выживает несколько эмбрионов, родители часто решают оставить их всех.