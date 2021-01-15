Количество умерших от COVID-19 по всему миру превысило два миллиона человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире с начала пандемии достигло 93,4 млн человек, умерли 2 000 905 человек.

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Больше всего смертей зарегистрировано в США — 389 581. На втором месте по количеству смертельных случаев заболевания — Бразилия (207 095 смертей), затем идет Индия (151 918 смертей). В ряде стран, в том числе европейских, ежедневное число умерших по-прежнему превышает 1000 человек.

Из 93,4 миллиона заболевших 23,4 миллиона приходятся на США. На втором месте Индия с 10,5 миллиона заболевших, на третьем — Бразилия с 8,3 миллиона. Россия находится на четвертом месте по количеству заболевших (3,5 миллиона человек) и на восьмом — по количеству умерших от инфекции (65,5 тысячи человек).

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