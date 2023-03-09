"Коллаборантов больше, чем полиции". Интервью следователя из Харькова

После освобождения Харьковщины правоохранители открыли более 600 дел о коллаборационизме. О критериях, по которым определяют подозреваемых, Deutsche Welle побеседовала с представителем областной полиции Александром Кобылевым.

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После освобождения территорий Харьковской области от оккупационных российских войск украинские правоохранители открыли более 600 дел о коллаборационной деятельности. Ежедневно сотрудники правоохранительных органов сообщают о задержании местных жителей, подозреваемых в коллаборационизме. Среди них — работники местных властей, школ и коммунальных предприятий. Заместитель начальника отдела следственного управления полиции Харьковской области Александр Кобылев в интервью DW рассказал, кому именно и за что выдвигают подозрения в коллаборационизме, а также каковы критерии для открытия таких дел.

По вашим наблюдениям, в каких сферах люди чаще всего шли на сотрудничество с оккупационными властями?

Это местные власти и работники сферы образования.

Если говорить о коллаборационизме в сфере образования, каковы критерии для возбуждения уголовного дела?

Важнейшим критерием является внедрение образовательного процесса страной-оккупантом на территории Украины. В школах, в которые оккупанты при содействии коллаборантов завозили учебники страны-агрессора, а персонал проходил переподготовку для работы по образовательным стандартам РФ. Где руководители проводили собрания родителей учеников, во время которых пропагандировали оккупацию, и принимали документы в учебные заведения, созданные оккупационными властями.

То есть всех, кто работал с 1 сентября, подозревают в коллаборационизме?

В отношении них может проводиться досудебное расследование или им уже сообщили о подозрении. До тех, кто еще не попал в поле зрения правоохранителей, дойдет очередь. Это могут быть и те, кто осуществлял коллаборационную деятельность до 1 сентября.

Александр Кобылев в Купянске, февраль 2023 года (Фото: Hanna Sokolova/DW)

Кто именно из работников сферы образования может стать подозреваемым в коллаборационизме?

Директора, потому что они являются должностными лицами. Когда пришли оккупационные войска, они навязывали школам свою образовательную программу. Некоторые директора соглашались с этим и внедряли ее. Это заключалось в получении учебников по российской программе. Также учителей увольняли из украинских школ и принимали на работу в новый орган, созданный оккупационными властями. Это и есть внедрение образовательного процесса.

Когда учитель пропагандировал оккупационные власти, в его действиях могут усматриваться признаки уголовного преступления по статье о коллаборационной деятельности.

"Я не встречал принудительного назначения на должности"

А если учитель не пропагандировал, а только работал по российской программе?

Действиям каждого учителя будет дана правовая оценка. Вопрос о привлечении учителей к ответственности будет рассмотрен при осуществлении пропаганды на уроках. Как это можно зафиксировать? Это работа с детьми, посещающими уроки с 1 сентября.

А преподавание русского языка, который оккупационная власть сделала полноценным предметом вместо факультатива "иностранный язык"?

Русский язык — где угодно русский язык. В то же время внедрение истории, ее переписывание можно рассматривать как коллаборационную деятельность.

Трактуется ли как коллаборационизм посещение учителями курсов по переквалификации в России?

Это одна из частей внедрения образовательных стандартов Российской Федерации. Поэтому да.

Многим все же не объявили о подозрениях.

Поживем — увидим. Следствие доберется до всех. Просто коллаборантов больше, чем полицейских. Коллаборанты пошли на сотрудничество, признали ту власть, поэтому к ним есть вопросы.

Жители Купянска, февраль 2023 года (Фото: Hanna Sokolova/DW)

А если речь идет о принуждении? Я говорила с учителем, которого, по его словам, заставили уехать на эти курсы.

Почему он не уволился? Все, кто заняли должности в органах государственной власти, правоохранительных органах, в школах, сделали это добровольно. Я еще не встречал принудительного назначения на должности.

"Врачи защищены нормами международного гуманитарного права"

Есть ли подозрения в коллаборационизме в отношении врачей?

Нет. Дело в том, что врачи защищены нормами международного гуманитарного права. Это их обязанность — помогать гражданам. Даже во время оккупации они должны были спасать жизни людей. А информации о призывах врачей к сотрудничеству с врагом нет.

А в отношении руководства больниц?

Что касается руководства, будем рассматривать в каждом частном случае.

Если главврач переводил документацию на российские стандарты, трактуется ли это как коллаборационная деятельность?

Статьей о коллаборационизме предусмотрена уголовная ответственность за внедрение стандартов государства-агрессора в области образования. Отдельный состав преступления за внедрение стандартов в области медицины не предусмотрен, однако это не исключает возможность привлечения лица к уголовной ответственности за другие действия, связанные с коллаборационной деятельностью.

Больница в Купянске, февраль 2023 года (Фото: Hanna Sokolova/DW)

А если руководство больницы предоставило оккупационным властям свои помещения для обустройства госпиталя для российских солдат?

Статьей о коллаборационизме предусмотрена уголовная ответственность за передачу материальных ресурсов оккупантам. В каждом конкретном случае нужно всесторонне, полно и беспристрастно изучить обстоятельства.

"Получение российской зарплаты — не коллаборационизм"

Считается ли коллаборационизмом получение российской зарплаты работниками коммунальных служб?

Сам факт получения не считается. Но факт сотрудничества с оккупантом следует рассматривать уже с точки зрения того, что именно делал человек.

К примеру, работал электриком…

Если не был назначен на должность электрика в незаконных органах власти — нет.

…или занимался вывозом мусора.

Поддержание надлежащего уровня жизни на временно оккупированной территории, в соответствии с нормами международного права, возлагается на плечи оккупантов. Они должны были обеспечивать полноценную жизнь граждан. Если не было глорификации со стороны местного населения, если не было никаких призывов к оправданию вооруженной агрессии, это не рассматривается как коллаборационная деятельность.

Купянское отделение полиции (Фото: Hanna Sokolova/DW)

Считаются ли руководители этих коммунальных предприятий коллаборантами?

Они подпадают под нормы других частей статьи о коллаборационизме, потому что занимали должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций.

Такие подозрения уже есть?

Да, такие подозрения уже сообщались. И материалы уголовных производств уже даже направлены в суд.

"Есть ли общественно опасные последствия?"

Являются ли коллаборантами чиновники? К примеру, рядовой чиновник в одном из управлений горсовета, который продолжал ходить на работу.

Надо рассматривать каждый отдельный случай. Формально в действиях человека могут быть признаки преступления. Но нанесли ли эти действия серьезный вред? Есть ли общественно опасные последствия? Нельзя каждого привлекать к уголовной ответственности. Так мы дойдем до абсурда — мол, если человек остался в оккупации, то он является коллаборантом. Ходил в магазин, покупал конфеты… Значит, финансировал оккупантов?

В каких случаях действия обычного жителя можно трактовать как коллаборационизм?

Сколько у нас случаев, когда человеку нужно было что-то есть и он пошел работать тем же электриком. Потом такие люди спрашивают: а как бы мы выжили? Уехать они не могли — их не выпускали. Они никого не убивали, не пытали, не занимались надругательством над украинскими символами. Да, ходили на работу. Но, во-первых, они выполняли общественно полезную работу, во-вторых — обеспечивали свое выживание. Представляет ли такой человек опасность?

Но есть случаи, когда люди указывали россиянам, где живет "атошник" (участник анти-террористической операции, так в Украине раньше называли противостояние сепаратистам в Донбассе — прим. Delfi). Россияне забирали этого "атошника" и пытали. Будет ли коллаборантом тот, кто указал на дом "атошника"? Да. Моя семья тоже была в такой ситуации. Оккупанты получили информацию об участии в АТО моего родственника, у которого пятеро детей. Военные РФ приехали и забрали его, держали в плену и пытали.